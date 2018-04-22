Трамп считает неуместными советы некоторых экспертов по поводу Северной Кореи

Американский лидер Дональд Трамп считает, что советы некоторых экспертов по поводу заключения сделки с Северной Кореей попросту неуместны.





В социальной сети Twitter он написал, что это даже забавно, когда эксперты, которые не смогли приблизиться к заключению сделки с северокорейской стороной, постоянно учат его, как это сделать.

Funny how all of the Pundits that couldn’t come close to making a deal on North Korea are now all over the place telling me how to make a deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2018

По последним данным, встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и Трампа может состояться в мае или июне 2018 года.

Накануне агентство Ренхап сообщило, что на заседании ЦК правящей в Северной Корее Трудовой партии решили закрыть Северный ядерный испытательный полигон, а также приостановить ядерные и ракетные программы.

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