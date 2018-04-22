Трамп считает неуместными советы некоторых экспертов по поводу Северной Кореи
  • Политика
  • Опубликовал: Потапов Александр

Трамп считает неуместными советы некоторых экспертов по поводу Северной Кореи

Американский лидер Дональд Трамп считает, что советы некоторых экспертов по поводу заключения сделки с Северной Кореей попросту неуместны.



В социальной сети Twitter он написал, что это даже забавно, когда эксперты, которые не смогли приблизиться к заключению сделки с северокорейской стороной, постоянно учат его, как это сделать.



 


По последним данным, встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и Трампа может состояться в мае или июне 2018 года.


Накануне агентство Ренхап сообщило, что на заседании ЦК правящей в Северной Корее Трудовой партии решили закрыть Северный ядерный испытательный полигон, а также приостановить ядерные и ракетные программы.


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