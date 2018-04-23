Белорусские деловые круги посетят с визитом Душанбе

Программа визита предусматривает проведение Таджикско-Белорусского бизнес-форума, в котором также примут участие представители деловых кругов Исламской Республики Афганистан, и контактно-кооперационной биржи между предприятиями и организациями трех стран.

Планируется, что в ходе форума будут рассмотрены перспективные направления бизнес-взаимодействия с Таджикистаном и Афганистаном. Белорусские участники получат возможность провести переговоры с представителями таджикских и афганских компаний, заинтересованных в сотрудничестве в сферах машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии, энергетики, строительства и развития инфраструктуры, транспорта, фармацевтики и медицины, легкой промышленности, деревообработки, экспортно-импортных операций, лизинга и других.

Кроме того, в рамках бизнес-форума планируется проведение церемонии подписания двусторонних коммерческих контрактов и соглашений с таджикскими и афганскими партнерами (при наличии готовых к подписанию документов просьба сообщить о них БелТПП).

Сроки визита, а также программа деловых мероприятий уточняются. Прорабатывается возможность посещения таджикских предприятий и других объектов.