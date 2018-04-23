Белорусские деловые круги посетят с визитом Душанбе
  • Политика
  • Опубликовал: Неверова Алиса

Представители белорусских предприятий и организаций приглашены принять участие в деловом визите в Душанбе (Республика Таджикистан). Как сообщил источник в БелТПП, визит организуется Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан и Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан при поддержке Посольства Беларуси в Таджикистане.

Программа визита предусматривает проведение Таджикско-Белорусского бизнес-форума, в котором также примут участие представители деловых кругов Исламской Республики Афганистан, и контактно-кооперационной биржи между предприятиями и организациями трех стран.


Планируется, что в ходе форума будут рассмотрены перспективные направления бизнес-взаимодействия с Таджикистаном и Афганистаном. Белорусские участники получат возможность провести переговоры с представителями таджикских и афганских компаний, заинтересованных в сотрудничестве в сферах машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии, энергетики, строительства и развития инфраструктуры, транспорта, фармацевтики и медицины, легкой промышленности, деревообработки, экспортно-импортных операций, лизинга и других.


Кроме того, в рамках бизнес-форума планируется проведение церемонии подписания двусторонних коммерческих контрактов и соглашений с таджикскими и афганскими партнерами (при наличии готовых к подписанию документов просьба сообщить о них БелТПП).


Сроки визита, а также программа деловых мероприятий уточняются. Прорабатывается возможность посещения таджикских предприятий и других объектов.



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