Среди пострадавших при наезде фургона на людей в Торонто оказалась россиянка

Гражданка РФ попала в число людей, пострадавших в результате наезда микроавтобуса на группу пешеходов в канадском городе Торонто.



Об этом со ссылкой на сына пострадавшей женщины в понедельник вечером сообщает российский Пятый телеканал.

Отмечается, что гражданку России госпитализировали в одну из канадских клиник. Подробностей об ее состоянии к настоящему моменту не поступало.

Напомним: ранее СМИ сообщили о том, что фургон въехал в большую группу пешеходов на тротуаре Йонг-стрит в Торонто. Изначально сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших в результате наезда. Позже появилась информация что погибли пятеро пешеходов и еще пятеро госпитализированы.





Полиция Торонто оцепила район, где был совершено наезд. И задержала виновника происшествия. На данный момент не сообщалось, было ли произошедшее несчастным случаем или террористическим актом.

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