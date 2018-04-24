Посол Сербии принят в МИД России
Как сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, обстоятельный обмен мнениями по узловым темам двусторонней и международной повестки дня подтвердил обоюдную нацеленность на углубление сотрудничества по основным направлениям, высокую степень близости подходов к актуальным проблемам в контексте сложившейся геополитической ситуации. Большое внимание уделено практическим вопросам российско-сербского взаимодействия, графику политических контактов, ходу реализации достигнутых договоренностей и совместных проектов.
Детально обсуждена обстановка на Балканах и в Европе в целом.
Констатировано совпадение оценок основных тенденций эволюции положения на континенте.
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