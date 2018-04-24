Сергей Лавров встретился со спецпосланником Генсекретаря ООН

Как сообщили в пресс-службе российского внешнеполититического ведомства, в ходе переговоров стороны обменялись мнениями по всему комплексу вопросов сирийского урегулирования с акцентом на дальнейшую интенсификацию усилий по реализации итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Особо была подчеркнута важность роли ООН в этом процессе. С российской стороны было четко акцентировано, что предпринятый США, Великобританией и Францией под сфальсифицированным предлогом якобы применения химоружия сирийскими правительственными войсками акт агрессии против Сирии 14 апреля с.г. существенно затруднил перспективы продвижения по пути урегулирования в САР на основе резолюции СБ ООН 2254.

Стороны подтвердили востребованность и эффективность Астанинского формата, который стал синонимом содействия политико-дипломатическому урегулированию в этой стране на прочной международно-правовой базе.

Обсуждалась контртеррористическая операция в Восточной Гуте, в результате которой сирийская армия при поддержке ВКС России смогла освободить от террористического присутствия и вернуть к мирной жизни обширные территории всего этого густонаселенного дамасского пригорода в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2401. Подчеркнута стоящая перед международным сообществом задача срочного наращивания гуманитарной помощи мирным жителям, пострадавшим от произвола террористов.