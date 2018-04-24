​​​​​​​Медведев и Карапетян по телефону обсудили ситуацию в Армении

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев провел в понедельник телефонный разговор с временно-исполняющим обязанности главы армянского правительства Кареном Карапетяном.



Об этом со ссылкой на пресс-службу российского Кабинета Министров сообщает РИА Новости.



«Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Медведева с исполняющим обязанности премьер-министра республики Армения Карапетяном», - говорится в сообщении.



Отмечается, что главы правительств обсудили происходящие в Армении события, а также текущие вопросы двусторонних отношений между нашими странами. При этом в ходе беседы Дмитрий Медведев выразил дружественному народу Армении поддержку и заявил, что необходимо удержать ситуацию в конституционном поле.

Напомним: ранее в понедельник 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян, против выдвижения которого на эту должность выступила оппозиция, организовавшая в Ереване массовые протесты, подал в отставку.

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