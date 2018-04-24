МИД: США, искажая положения военной доктрины РФ, создают образ врага

Соединенные Штаты намеренно раскручивают антироссийскую компанию в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дельности, создавая образ России, как врага.



Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ. Там же отмечается, что наличие у США «противоракетного зонтика» создает у Вашингтона иллюзию безнаказанности, что, в свою очередь, ведет к опасным шагам. Представители США ни разу не выразили готовность взаимодействовать с РФ в ситуации с развертыванием вблизи наших границ систем противоракетной обороны.

Особо во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Штаты всеми силами пытаются исказить положения российской военной доктрины в части применения ядерного оружия.



«Мы продолжаем в диалоге с США поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с выполнением договора, и будем добиваться строгого соблюдения договора американской стороной», - подчеркнули в российском МИД.



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