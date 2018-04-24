Пожар вспыхнул на территории шахты в Донецке
На неработающей шахте «Куйбышевская» в Донецке во вторник произошел пожар.
Об этом со ссылкой на МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики во вторник вечером сообщает РИА Новости. В частности, в сообщении республиканского ведомства говорится:
«Пожар на шахте «Куйбышевская», на месте работают шесть автоцистерн. Шахта недействующая».
Подробностей о том, где именно на шахте произошло возгорание и по какой причине в настоящее время не приводится. Также не поступало информации о пострадавших в результате пожара.
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