Пожар вспыхнул на территории шахты в Донецке

На неработающей шахте «Куйбышевская» в Донецке во вторник произошел пожар.



Об этом со ссылкой на МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики во вторник вечером сообщает РИА Новости. В частности, в сообщении республиканского ведомства говорится:



«Пожар на шахте «Куйбышевская», на месте работают шесть автоцистерн. Шахта недействующая».



Подробностей о том, где именно на шахте произошло возгорание и по какой причине в настоящее время не приводится. Также не поступало информации о пострадавших в результате пожара.

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