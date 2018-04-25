Шарля Азнавура из Петербурга доставят на лечение в Париж

Музыкант Шарль Азнавур почувствовал себя плохо на репетиции перед концертом в Санкт-Петербурге и был госпитализирован в одну из местных больниц.



Об этом в среду со ссылкой на заявление организаторов концертов шансонье сообщает агентство ТАСС.



«Шарль Азнавур сейчас находится под капельницей в одной из больниц (в Санкт-Петербурге). Завтра утром он улетит в Париж, где продолжит лечение», - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что диагноз французскому музыканту к настоящему времени не поставлен, причина его недомогания на репетиции не уточняется.

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