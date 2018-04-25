Белый дом: Компания максимального давления на КНДР дает результаты

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила в ходе регулярного брифинга в среду, что США не собираются отказываться от компании максимального давления на КНДР вплоть до конкретных шагов Пхеньяна по денуклеаризации.



Напомним: ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о приостановке ядерных и ракетных испытаний КНДР, а также о закрытии Северного испытательного полигона.



«Мы думаем, что кампания максимального давления работает, однако мы не намерены завершать эту кампанию, пока не увидим, что их слова перерастают в действия. Однако они двигаются в правильном направлении», - заявила Сара Сандерс.



При этом она отметила, что президент США Дональд Трамп собирается провести с властями КНДР переговоры по вопросам ядерного разоружения.

Ранее сообщалось, что американский президент принял устное предложение Ким Чен Ына встретиться. Предполагается, что встреча лидеров США и КНДР может состояться в ближайшие месяцы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях