Капитана судна «Норд» госпитализировали на Украине

Капитан задержанного на Украине месяц назад крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко встретил свой день рожденья в больнице Днепропетровска.



Об этом в среду сообщил адвокат российских моряков Дмитрий Щербина.



«Владимир Горбенко находится в Днепропетровске, его положили в клинику для обследования сегодня, в день его рождения. Мы этого добились с большим трудом», - рассказал адвокат, отметив, что, учитывая состояние здоровья Горбенко, его госпитализация стала лучшим подарком имениннику.



Напомним: украинские пограничники задержали судно «Норд», находившееся в Азовском море под российским флагом 25 марта. На борту захваченного судна находились десять граждан РФ – членов экипажа, которых Киев считает гражданами Украины, так как все они жители полуострова Крым. Позже Херсонский суд арестовал капитана «Норда» Горбенко на два месяца, а членов экипажа обязал выплатить штраф за «нарушение порядка въезда и выезда на временно оккупированную украинскую территорию», как Киев продолжает называть Крым.

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