Политика за синей тряпкой: Захарова прокомментировала действия США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вся политика наших западных партнеров проводится в тайне, как-бы за «синей тряпкой», которой сотрудники Госдепартамента США прикрывали накануне взлом замков российского консульства в Сиэтле.



Свое мнение по этому поводу Захарова изложила в четверг вечером в эфире телеканала «Россия 1».



«Вот это тряпка настолько символична. Всё, что делают наши западные партнёры сейчас, проходит также за такой тряпкой. Не хватает мужества, честности, открытости. Ты взламываешь? Скажи честно: мы взламываем», - заявила она.



Также Мария Захарова отметила, что сейчас вся западная политика и дипломатия проводится под прикрытием такой «синей тряпки».

Напомним: ранее представитель МИД РФ назвала взлом российского Генконсульства в Сиэтле разбоем и рейдерским захватом.

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