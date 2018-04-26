После взрыва на НПЗ в США увеличили зону эвакуации

Власти американского города Сьюпириор (штат Висконсин) увеличили радиус зоны немедленной эвакуации в районе нефтеперерабатывающего завода после прогремевшего там взрыва и последовавшего за ним пожара.





Об этом местные стражи порядка сообщили в Facebook.



«Новая информация по эвакуации: две мили к северу, три мили к востоку и западу и десять миль к югу», — отметили в полиции.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате взрыва пострадали около 20 человек. По меньшей мере пятеро из них доставлены в больницы.

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