Шульгин: Постпред США при ОЗХО отговаривал партнеров идти на брифинг РФ

Постоянный представитель США при Организации по запрещению химоружия «ложился костьми» лишь бы партнеры не пошли на брифинг со свидетелями инцидента в городе Дума, который организовали российская и сирийская делегации.



Об этом в четверг вечером рассказал постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, его слова приводит РИА Новости.



«Откровенно скажу — западных партнеров на брифинге как таковых не было. Ни французов, ни американцев, ни англичан. Кроме того, они сделали все возможное, американский постпред здесь костьми ложился для того, чтобы отговорить других своих союзников от участия в этом брифинге», - рассказал дипломат.



При этом он добавил, что представители западных стран, отказавшись посетить брифинг, побоялись посмотреть правде в глаза, побоялись увидеть маленького Хасана, разоблачающего их ложь.

Напомним: ранее в Гааге прошел брифинг ОЗХО, на котором мирные жители и врачи из сирийского города Дума рассказали о том, как представители «Белых касок» снимали провокационное виде о якобы последствиях применения в городе химического оружия. В брифинге, в числе прочих, участие принял 11-летний мальчик Хасан, один из героев видео «Белых касок», которого провокаторы показали, как жертву химатаки, заплатив ему за это едой.

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