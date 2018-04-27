Меркель: ФРГ работает с администрацией США в оценке эффекта санкций против РФ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Вашингтоне сообщила, что Германия работает с администрацией Соединенных Штатов в оценке эффекта очередных санкций против России.





Она заявила, что стороны обмениваются мнениями касательно того, какое действие санкции могут оказать и оказывают.

Ранее Британия упрекнула Евросоюз за отказ ужесточить антироссийские санкции. Это связано с тем, что сам Лондон не может их ужесточить без согласия от всех стран ЕС. В свою очередь, у них разное отношение к вопросу международной обстановки и антироссийским действиям. То, с какими именно государствами не удается решить этот момент, не указывалось.

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