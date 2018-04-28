Белорусские и российские дипломаты обсудили информационные вопросы

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель начальника главного информационно-аналитического управления — начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Республики Белоруссии Дмитрий Мирончик, российскую — заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

Состоялся обмен мнениями по актуальной ситуации на медийных полях двух стран. Обсуждены вопросы содержательного наполнения и технической организации информационной работы внешнеполитических ведомств, обеспечения значимых двусторонних мероприятий, в то числе — реализации совместных проектов по укреплению общего исторического наследия и позитивного имиджа Союзного государства Белоруссии и России.

Стороны также обменялись опытом противодействия негативным информационным кампаниям, использования внешнеполитическими ведомствами и загранучреждениями инструментов цифровой дипломатии.