В Гомеле прошло заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства

В его работе, как сообщил журналистам источник в Постоянном комитете Союзного государства, приняли участие представители ФСБ России во главе с первым заместителем Директора - руководителем Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации генералом армии Владимиром Кулишовым, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь во главе с генерал-майором Анатолием Лаппо, Постоянного Комитета Союзного государства, а также Председатель Гомельского областного исполнительного комитета Владимир Дворник и другие официальные лица.

В ходе работы Коллегии были всесторонне обсуждены вопросы гармонизации нормативных правовых актов государств-участников Договора о создании Союзного государства в области пограничной политики, совершенствования пограничной инфраструктуры и технической оснащенности подразделений границы.

В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года обсуждены мероприятия, проводимые российской стороной, по подготовке к осуществлению пропуска через государственную границу Российской Федерации участников и зрителей чемпионата мира.

На Коллегии рассмотрен вопрос реализации программы Союзного государства, выполнение мероприятий которой позволит повысить уровень совместной деятельности и эффективность использования общих возможностей по обеспечению пограничной безопасности Союзного государства.