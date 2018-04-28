СМИ: Трамп хочет продлить отсрочку по введению ввозных пошлин на сталь и алюминий

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность продления отсрочки по введению ввозных пошлин на сталь и алюминий из ряда стран после 1 мая.



Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает телеканал CNBC.



«Сроки продления могут различаться для каждой страны в зависимости от достигнутого в переговорах прогресса по этому и другим торговым вопросам», - рассказал источник телеканала.



Отмечается, что отсрочку планируется предоставить Канаде и Мексике, в связи с тем, что эти страны достигли прогресса в обсуждении с США вопросов поставки стали и алюминия в рамках переговоров по сохранению NAFTA – Североамериканского соглашения о свободной торговле.

В то же время телеканал отмечает, что не ясно, будет ли аналогичная отсрочка предоставлена Бразилии, Аргентине и Австралии

Напомним: о том, что США планируют с 1 мая ввести 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную на алюминий президент Трамп официально объявил 8 марта. Тогда же Белый дом отметил, что для ряда торговых партнеров США будет введена отсрочка.

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