Билл Гейтс пожертвует 12 миллионов долларов на разработку вакцины от гриппа

Издание The Hill сообщило, что основатель Microsoft Билл Гейтс сделает пожертвование на создание универсальной вакцины от гриппа.





На встрече Медицинского сообщества Массачусетса он объявил о создании исследовательского фонда. 12-миллионный проект Grand Challenge направлен на ускорение развития вакцины.

В прошлом году Гейтс объявлял о намерении инвестировать в американские школы 1,7 миллиарда долларов. Всего благотворительный фонд, которым он заведует, потратил порядка 3,5 миллиарда долларов на образование в Соединенных Штатах.

И в том, и в другом случае, роль пожертвований в поощрении новых идей, дать людям возможность опробовать их в деле, мотивировать их на создание важных вещей.

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