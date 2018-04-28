Сергей Лавров встретится с коллегой из Иордании

Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в Москве 26 апреля, в ходе переговоров в Сочи Министр иностранных дел России С.В.Лавров и Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства А.Сафади планируют обменяться мнениями по широкому кругу актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, обсудить состояние и перспективы двустороннего российско-иорданского сотрудничества.

Центральное место, как ожидается, займет ситуация в Сирии с акцентом на происходящее на юге этой страны, в частности, функционирование там зоны деэскалации, согласованной с участием России, США и Иордании. Отдельное внимание будет уделено перспективам продвижения ближневосточного урегулирования, в том числе с учетом опасного обострения ситуации на палестинских территориях, прежде всего в секторе Газа.

"Отмечаем, что диалог между главами внешнеполитических ведомств России и Иордании носит насыщенный характер. Его отличают высокая степень доверительности, близость или совпадение подходов двух наших стран по многим ключевым международным и региональным проблемам",- также сказала Мария Захарова.