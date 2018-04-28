Даля Грибаускайте встретилась с наследником норвежского престола

Глава страны подчеркнула, что визит наследной пары – символ тесной дружбы и партнерских отношений между Литвой и Норвегией.

«Еще в начале 1990-х, когда Литва освобождалась от советской оккупации, народ Норвегии помог нам прорвать информационную блокаду. Распространять объективную информацию о нашей борьбе за свободу нам помогла подаренная Норвегией спутниковая антенна и действовавшее в Осло Литовское информационное бюро. Тогда мир узнал о танках, направленных против нашего парламента и телевизионной башни, о том, что эти танки давят людей. Поэтому в нашем сердце с огромной благодарностью будет храниться имя Норвегии – страны, взявшей на себя смелость помогать нам тогда, когда лишь немногие страны осмелились признать нашу независимость», - сказала Президент.

По словам Дали Грибаускайте, на протяжении 28 лет независимости Литву и Норвегию связывало много общего. Одна из связующих нитей – оборона. Норвежские военные одни из первых присоединились к батальону усиленного передового присутствия НАТО в Литве. Наше государство покупает у Норвегии системы ПВО Nasams, военные корабли этого государства являются частью щита противоракетной обороны НАТО, призванного отражать вероятные враждебные действия, направленные на изоляцию Литвы, Латвии и Эстонии от военного подкрепления со стороны союзников.

Литву и Норвегию также связывает одинаковая оценка военных угроз. Норвегия, как и Литва, имеет общую границу с Россией.

Президент также подчеркнула, что Норвегия является стратегическим партнером Литвы в области энергетической безопасности. Как отметила глава страны, освобождение Литвы от зависимости от «Газпрома» было трудным, а норвежская компания Hoegh LNG помогла Литве в рекордно короткие сроки построить судно-хранилище СПГ Independence. С 2015 г. Литва уже не только не зависит от единственного поставщика газа, но и в случае кризиса может помочь Латвии и Эстонии.

По словам Президента, это очень важное достижение, так как энергетическая независимость для Литвы – это в первую очередь политическая независимость, поскольку до того момента энергетика использовалась в качестве инструмента политического влияния.

Во время визита в Президентском дворце подписаны два двусторонних меморандума о финансовой помощи со стороны Норвегии в рамках финансового механизма Европейского экономического пространства на период 2014–2021 гг. В указанный период помощь Норвегии Литве составит более 115 млн евро, которые будут использованы на укрепление социального диалога, гражданского общества, здравоохранения и охраны окружающей среды, развитие предпринимательства, инноваций и поощрение научных исследований.

На средства норвежской помощи предыдущих периодов были учреждены центры дневного пребывания детей, созданы открытые пространства для молодежи в регионах Литвы, основан центр по оказанию комплексных услуг детям, пострадавшим от сексуального насилия, кроме того, средства были направлены на совершенствование медицинских услуг для детей и молодежи, профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний, укрепление борьбы с издевательствами и насилием в школах, повышение эффективности судов, реформу исправительной системы, развитие зеленых инноваций в области предпринимательства.

По словам Президента, Норвегия – прекрасный пример страны, в которой развивается устойчивый, этичный, ответственный и инновационный бизнес. Являясь одним из крупнейших поставщиков газа в страны ЕС, в том числе и Литву, Норвегия также занимает лидирующие позиции в Европе в области возобновляемой энергетики, ее доля в выбросах углекислого газа в атмосферу самая низкая, эта страна эффективно использует свои природные ресурсы. В последнее время Норвегия уделяет большое внимание развитию инноваций, особенно в области информационных, био- и нанотехнологий, поэтому это открывает новые перспективы как для углубления двустороннего сотрудничества, так и для повышения благосостояния жителей обеих стран и региона в целом.

Глава страны и наследная пара Норвегии обменялись официальными подарками. Президент подарила альбом фотохудожников В. Каупялиса и А. Дейкуса о Литве, а также авторскую работу литовского художника С. Милашюса. Наследная пара Норвегии подарила свою официальную фотографию и произведение искусства – стеклянную вазу.

Президент вместе с наследной парой поднялись на колокольню костела Святых Иоаннов, затем они осмотрели Акт о восстановлении Литовского государства от 16 февраля 1918 года, пообщались со студентами, изучающими скандинавистику в Вильнюсском университете, и проживающими в Литве норвежцами.