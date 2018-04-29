Одного человека задержали из-за предполагаемой стрельбы в ТЦ Нью-Йорка — СМИ

Портал NYCFireWire уточнил, что из-за возникнувшей паники один из посетителей торгового центра получил травмы.





Причиной хаоса стала предполагаемая стрельба. Люди пытались скорее выбраться из здания. Подробности инцидента еще не сообщили. Происшествие случилось 29 апреля в Статен-Айленде.

В социальной сети Twitter портал сообщил о произошедшем.

Во время беспорядков в ТЦ, местные правоохранители задержали человека. По данным портала, накануне к ним поступили сообщения о неком человеке, который использовал стрелковое оружие. Сотрудники полиции занялись расследованием инцидента.

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