СМИ узнали, куда пропал посаженный Трампом и Макроном дуб

Саженец дуба, посаженный ранее Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном в саду Белого дома во время визита французского главы, выкопали и поместили на фитосанитарный карантинный контроль.





Об этом сообщила французская версия издания Huffington Post.

Ранее журналисты заметили отсутствие деревца в том месте, где его сажали французский и американский президенты. Там, где он рос весьма недолгое время, осталась только трава и никаких следов посадки растения.

В США, отмечает издание, существуют жесткие нормы для любых ввозимых саженцев, семян, рассады и даже земли. Подарок Макрона не стал исключением. Однако карантин для молодого дуба вскоре закончится.

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