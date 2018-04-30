Нелепое шоу: МИД Ирана ответил на обвинения Нетаньяху

Замглавы Министерства иностранных дел Ирана считает выступление премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, обвинившего Тегеран в нарушении ядерной сделки, «нелепым шоу».





Ранее глава Кабмина Израиля заявил, что ядерная сделка с Ираном основана на лжи. Он объяснил свое утверждение тем, что Тегеран при подписании не раскрыл всех деталей своей программы.

Кроме того, президент США Дональд Трамп неоднократно называл сделку с Ираном «пагубной». Глава Белого дома уверен, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, но отсрочила этот момент.

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