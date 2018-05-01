Белый дом подтвердил, что главный врач Трампа уволен с должности

Главный врач президента США Дональд Трамп Ронни Джексон уволен из штата Белого дома.



Об этом во вторник в ходе регулярного брифинга заявила официальный представитель американской администрации Сара Сандерс. Ее слова приводит издание The Hill.



«Он (Ронни Джексон) по-прежнему является врачом, работающим при Белом доме, но после его назначения в Департамент по делам ветеранов в качестве секретаря вместо него был назначен Шон Конли», - заявила она, в частности, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.



Напомним: ранее СМИ сообщили, что в отношении Джексона представители Комитета по делам Ветеранов Конгресса США проводят проверку. Отмечалось, что Джексон подозревается в создании на рабочем месте нездоровой обстановке и, в частности, в пьянстве.

В ответ главный врач главы государства заявил, что все обвинения в его адрес являются сфабрикованными и абсолютно ложными, но при этом снял свою кандидатуру с выборов на пост министра.

JUST IN: White House confirms Jackson is no longer Trump's lead physician https://t.co/4MErZroLQD pic.twitter.com/ovwuFpojcL — The Hill (@thehill) May 1, 2018

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