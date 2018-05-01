Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Дагестане

В Хасавюртовском районе республики Дагестан в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, в том числе два ребенка.



Об этом сообщает республиканское управление МЧС, отмечая, что смертельная авария произошла на трассе Р-279. К ликвидации последствий столкновения местные власти привлекли 21 единицу спецтехники и 74 сотрудника экстренных служб.

Также сообщается, что, помимо троих погибших, в ДТП пострадали еще три человека – двое взрослых и один ребенок, все они госпитализированы.

Причины смертельного ДТП в Дагестане к настоящему моменту не называются.

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