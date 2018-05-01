ЕС призвал все стороны в Армении проявлять сдержанность и избегать конфронтации.

Евросоюз обратился ко всем сторонам происходящих в Армении процессов, в том числе к участникам массовых протестов и к правоохранительным органам, с призывом избегать конфронтации и проявлять ответственность.





С таким обращением во вторник выступила европейская внешнеполитическая служба.

Напомним: ранее во вторник 1 мая Национальное собрание Армении должно было избрать премьер-министра страны. На эту должность был выдвинут единственный кандидат – лидер оппозиции Никол Пашинян. Однако он не набрал достаточного количества голосов. За кандидатуру Пашиняна проголосовали лишь 45 депутатов, из 53 необходимых для его избрания главой правительства.

Согласно армянскому законодательству, через неделю парламент вновь проведет голосование. В том случае, если при повторном голосовании глава правительства не будет избран, парламент Армении будет распущен автоматически.



«Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны, включая правоохранительные органы и те, кто осуществляет свое право на свободу собраний и выражения мнений, избегали конфронтации и проявляли сдержанность и ответственность, как это имело место в последние дни», - говорится в обращении европейской внешнеполитической службы.



Также Европейский союз призвал все стороны к всеобъемлющему диалогу для того, чтобы новое правительство Армении было сформировано демократическим путем в соответствии с конституцией страны и ко благу всех граждан.

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