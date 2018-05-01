Белый дом: Иран может создать ядерное оружие в 2025 году
Иран сможет быстро создать ядерное оружие после окончания действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2025 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
По ее словам, Тегеран с самого начала лгал, поскольку СВПД был заключен на основе неточных данных. В частности, ядерные возможности Ирана оказались куда более развитые, чем изначально сообщалось.
В Белом доме подчеркнули, что если соглашение сохранится с намеченными параметрами, то через семь лет иранская сторона продвинется в создании ядерного оружия. Предполагается, что в Тегеране будут готовы создать ядерное оружие гораздо быстрее.
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