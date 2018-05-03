​​​​​​​СМИ: В американском Нэшвилле при стрельбе в ТЦ пострадали четыре человека

В торговом центре американского города Нэшвилл в штате Тэннесси в четверг произошел инцидент со стрельбой, в результате которого пострадали по меньшей мере четыре человека.



Об этом сообщает местный телеканал Fox News. Отмечается, что один из двух подозреваемых в стрельбе задержан полицейскими, поиски второго стрелка ведутся.

Также приводится сообщение одного из сотрудников пожарного департамента города о том, что представители ведомства находятся на месте ЧП. Отмечается, что один из четырех пострадавших находится в критическом состоянии и был госпитализирован.

Подробности произошедшего в настоящее время выясняются.

Our personnel is on scene at Opry Mills Mall. One patient transported to Vanderbilt in Critical Condition. pic.twitter.com/kPHyK2sU11 — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) May 3, 2018

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