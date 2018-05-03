Ребенок погиб под Тулой в результате обрушения стены дома

Часть стены нежилого дома обрушилась в четверг в Чернском районе Тульской области на 10-летнего мальчика.





Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах Тульской области сообщает агентство «Интенрфакс», отмечая, что оказавшийся под завалами мальчик погиб.

Также отмечается, что трагедия произошла в деревне Ержино. Обстоятельства ЧП уточняются в настоящее время.

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