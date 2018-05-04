РФ сообщила Литве о завершении процедур по демаркации общей госграницы

Пресс-служба литовского министерства иностранных дел 4 мая сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство уведомило о завершении всех нужных процедур по установлению общей госграницы.





Официально процесс закончился 26 апреля. В сообщении добавили, что документы по установлению границы вступили в силу.

В декабре 2017 года стороны подписали необходимую документацию по установлению литовско-российской госграницы. В следующем месяце литовский кабинет министров утвердил их. В апреле российские власти утвердили протокол о демаркации границы.

Стоит отметить, что основной этап закончился еще в декабре почти три года назад. Тогда установили последний пограничный знак возле пункта пропуска Кибартай-Чернышевское.

Ранее стало известно, что в Литве решили перейти на «летнее» время, несмотря на желание литовских граждан. 79 процентов из них выступили против этого решения. Ряд специалистов да и сами жители считают, что смена времени вызывает у людей стресс и негативно влияет на здоровье.

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