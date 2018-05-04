Додон: Россия и Запад смогут начать договориваться после инаугурации Путина

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что геополитическое противостояние России и стран Запада сможет быть преодолено после того, как состоится президентская инаугурация Владимира Путина.



Такое мнение Игорь Додон высказал в эфире телеканала NTV Moldova. Его заявление цитирует в пятницу вечером РИА Новости.



«Я думаю, что Россия и Запад после инаугурации Владимира Путина будут искать общие точки, потому что противостояние, которое сейчас происходит, никому не выгодно — нельзя своего геополитического оппонента загонять в угол», - сказал молдавский президент, отметив, что, по его мнению, все стороны хотят договориться.



Также Додон заявил, что Молдавия, со своей стороны, заинтересована в диалоге России и Запада, так как хочет развивать отношения и с теми, и с другими. По словам Додона, российско-западный диалог выгоден Молдавии, так как в случае его налаживания, Молдавию не будут трогать или мешать ей, а возможно помогут решить проблему Приднестровья.

Напомним: инаугурация президента РФ Владимира Путина начнется в 12.00 по московскому времени 7 мая.

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