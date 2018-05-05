Иномарка протаранила маршрутку в Петербурге

Легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус №118, выполнявший поворот на перекрестке шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского в Петербурге.



Об этом в пятницу вечером сообщает Пятый телеканал, ссылаясь на свидетельства очевидцев. При этом сообщается, что в иномарке сработали подушки безопасности, но тем не менее водитель получил серьезные травмы.

Также очевидцы рассказали, что врезавшийся в маршрутку легковой автомобиль летел на большой скорости. В настоящее время на месте ДТП работают спасатели. Полиция уточняет обстоятельства произошедшего.

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