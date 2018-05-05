Чистая прибыль микрофинансовых организаций РФ уменьшилась на 33,4% в 2017 году

Согласно отчету Центрального Банка Российской Федерации, чистая прибыль микрофинансовых организаций за прошедший год равна 5,3 миллиарда рублей.





Проведя анализ показателей (в том числе, проводили сравнение с 2016 годом), специалисты выяснили, что эта сумма уменьшилась на 33,4 процента. В документе отмечается, что и количество самих организаций стало меньше на 12,2 процента.

Сумма списанной задолженности по микрозаймам стала больше на 34 процента, а погашенной задолженности увеличилась на 38,3 процента. Портфель займов, в свою очередь, увеличился на 28 процентов.

Осенью прошлого года эксперт предположил, что в 2018 году количество микрофинансовых организаций в России сократится минимум в шесть раз. Таким образом, к его окончанию их должно остаться 300-500.

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