Бывший министр обороны Израиля призвал ввести санкции против Ирана

Бывший глава оборонного ведомства Израиля Моше Яалон призвал ввести санкции против Ирана, чтобы убедить Тегеран отказаться от ядерных амбиций и свернуть региональную экспансию.





Он заявил в интервью РИА Новости, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) следует пересмотреть, а санкции против Ирана «необходимы уже сейчас», поскольку иранцы, по его словам, поставляют оружие хуситам в Йемене и создают ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

В Израиле с самого начала посчитали сделку 2015 года «исторической ошибкой» и настаивали на ее пересмотре. По мнению Яалона, СВПД основан на «слабости Запада» и его нежелании начинать конфликт с Ираном.

Экс-министр также уверен, что иранская сторона не нарушает сделку.



«Но это не означает, что по истечении сделки они не будут в состоянии за год произвести атомную бомбу», — добавил он.



Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях