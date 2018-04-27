В Ростове из-за крупной аварии не было интернета

Часть Ростова осталась без интернета из-за крупной аварии на узле связи одной из компаний-провайдеров.

По данным источника, перебои с интернетом могут сохраниться до 28 апреля, а возможно и дольше.

Известно, что сегодня, 27 апреля в районе железнодорожного вокзала произошёл крупный пожар, который затронул провода. На их замену потребуется некоторое время. Существует мнение, что это и стало причиной отсутствия интернета в Ростове.



