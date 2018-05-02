В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

Трагедия произошла вечером 30 апреля на 4-й Новокузьминской улице в Москве.

По версии следствия, подозреваемый преследовал свою жертву, а затем нанес ей множественные колото-резаные ранения в область лица и туловища. В качестве мотива рассматривается версия ограбления – перед нападением девушка сняла в банкомате крупную сумму, но завладеть деньгами преступник не успел, так как его спугнули прохожие.

Подросток уже признался в совершении преступления. О школьнике известно, что он увлекается жестокими компьютерными играми.