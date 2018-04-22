Нумеролог: Злопамятность Шепелева грозит ему серьезной болезнью

Дмитрий Шепелев и по истечению трех лет со дня смерти его гражданской жены Жанны Фриске остается в зоне постоянного информационного скандала. Нумеролог и ясновидящая Клара Кузденбаева уверена, что злопамятность телеведущего грозит ему серьезной болезнью и всякими несчастьями в будущем.





По словам Кузденбаевой, люди, которые выбирают поводом для реализации своих амбиций маленьких детей, в частности, речь идет о сыне Шепелева пятилетнем Платона, основательно портят свою карму. Сам Шепелев, как считает нумеролог, родился в благоприятный день и отмечен Судьбой, как ее «любимчик». Жизненны код, состоящий из чисел даты рождения, говорит о редком соединении артистизма, тонкости и силы воли. Однако излишняя эмоциональность обуславливает эгоцентризм.

Та война с родителями Фриске, за которой уже три года наблюдают российские телезрители и читатели таблоидов, ухудшает Шепелеву дальнейшее существование. Его злопамятность может привести к тяжелой болезни, усугубленной одиночеством. По мнению нумеролога, прослеживается довольно пугающая тенденция, когда характер Дмитрия ухудшается с каждым месяцем. Наступает самое опасное время для жизни и здоровья Шепелева, но он еще может переломить ход судьбы добрыми помыслами и делами.