Нумеролог: Злопамятность Шепелева грозит ему серьезной болезнью

Дмитрий Шепелев и по истечению трех лет со дня смерти его гражданской жены Жанны Фриске остается в зоне постоянного информационного скандала. Нумеролог и ясновидящая Клара Кузденбаева уверена, что злопамятность телеведущего грозит ему серьезной болезнью и всякими несчастьями в будущем.
Та война с родителями Фриске, за которой уже три года наблюдают российские телезрители и читатели таблоидов, ухудшает Шепелеву дальнейшее существование. Его злопамятность может привести к тяжелой болезни, усугубленной одиночеством. По мнению нумеролога, прослеживается довольно пугающая тенденция, когда характер Дмитрия ухудшается с каждым месяцем. Наступает самое опасное время для жизни и здоровья Шепелева, но он еще может переломить ход судьбы добрыми помыслами и делами.