Бузова показала новое платье из своей коллекции
  • Шоу-бизнес
  • Опубликовал: Неверова Алиса

Звезда Ольга Бузова очень многогранна – она и ведущая, певица, актриса, а теперь еще и дизайнер одежды. Знаменитость похвасталась новым платьем от Оlgabuzova design.



Бузова показала новое платье из своей коллекции
Ольга Бузова неоднократно заявляла, что заниматься только одним делом для нее не интересно. Именно поэтому она пробует себя в разных направлениях – телевидение, вокал, актерская деятельность. Как известно, 32-летняя звезда очень привередлива в одежде, что и заставило ее открыть собственную линию, которая получила название Оlgabuzova design.

Днями знаменитость похвасталась новым платьем из своей последней коллекции, которое решилась представить на себе. Бузова вышла в свет в облегающем платье изумрудного цвета с одним открытым плечом. Образ дополняли распущенные волосы, которые вызывают восхищение фанатов. Снимок в новом платье звезда выложила на своей страничке в социальной сети, который подписала: «Ты ее запомнишь навсегда: new by @olgabuzova_design». Теперь поклонники гадают, что конкретно имела ввиду Бузова.


Пользователи полностью согласились с таким высказыванием звезды, только не все трактуют его позитивно. Часть людей уверенны, что эпатажная Бузова всегда старается любыми способами подогреть интерес к своей персоне.



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