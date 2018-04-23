Бузова показала новое платье из своей коллекции

Звезда Ольга Бузова очень многогранна – она и ведущая, певица, актриса, а теперь еще и дизайнер одежды. Знаменитость похвасталась новым платьем от Оlgabuzova design.
Днями знаменитость похвасталась новым платьем из своей последней коллекции, которое решилась представить на себе. Бузова вышла в свет в облегающем платье изумрудного цвета с одним открытым плечом. Образ дополняли распущенные волосы, которые вызывают восхищение фанатов. Снимок в новом платье звезда выложила на своей страничке в социальной сети, который подписала: «Ты ее запомнишь навсегда: new by @olgabuzova_design». Теперь поклонники гадают, что конкретно имела ввиду Бузова.
Пользователи полностью согласились с таким высказыванием звезды, только не все трактуют его позитивно. Часть людей уверенны, что эпатажная Бузова всегда старается любыми способами подогреть интерес к своей персоне.