Бузова показала новое платье из своей коллекции

Звезда Ольга Бузова очень многогранна – она и ведущая, певица, актриса, а теперь еще и дизайнер одежды. Знаменитость похвасталась новым платьем от Оlgabuzova design.





Ольга Бузова неоднократно заявляла, что заниматься только одним делом для нее не интересно. Именно поэтому она пробует себя в разных направлениях – телевидение, вокал, актерская деятельность. Как известно, 32-летняя звезда очень привередлива в одежде, что и заставило ее открыть собственную линию, которая получила название Оlgabuzova design.

Днями знаменитость похвасталась новым платьем из своей последней коллекции, которое решилась представить на себе. Бузова вышла в свет в облегающем платье изумрудного цвета с одним открытым плечом. Образ дополняли распущенные волосы, которые вызывают восхищение фанатов. Снимок в новом платье звезда выложила на своей страничке в социальной сети, который подписала: «Ты ее запомнишь навсегда: new by @olgabuzova_design». Теперь поклонники гадают, что конкретно имела ввиду Бузова.

Пользователи полностью согласились с таким высказыванием звезды, только не все трактуют его позитивно. Часть людей уверенны, что эпатажная Бузова всегда старается любыми способами подогреть интерес к своей персоне.