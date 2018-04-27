Клевер, игра ответы на сегодня, как играть: игру Клевер скачало более полутора миллиона человек





Клевер является мобильной интеллектуальной игрушкой, где за правильные ответы игроки выигрывают деньги. Разработчиком приложения является социальная сеть ВКонтакте совместно с творческой лабораторией Ивана Урганта.

Отметим, что игра начала работать с двадцать третьего марта. По количеству загрузок в России за сутки, приложение установило настоящий рекорд. В настоящее время Клевер находится во главе бесплатных игр во всех магазинах приложений. Меньше, чем за три недели приложение было скачано более полутора миллиона раз.

Два раза в день, в час дня и восемь часов вечера в будние дни, в выходные только в восемь вечера по столичному времени, в приложении включаю прямой эфир. Во время эфира российские звезды, которые выступают в качестве ведущих, задают свои вопросы.

К каждому вопросу предлагается три варианта ответа, из которых нужно выбрать правильный. Если пользователь отвечает правильно, у него есть возможность перейти к следующему вопросу. Всего за эфир будет задано двенадцать вопросов. Выиграет тот, кто на все ответит верно. Если победителей несколько, денежное вознаграждение делится между всеми поровну.

Клевер, игра ответы на сегодня, новости: в игре можно воспользоваться дополнительной жизнью





Игроки могут получить дополнительную жизнь, которая даёт возможность продолжать участие в викторине после неправильного ответа на любой вопрос, кроме последнего. Для её получения необходимо пригласить друга из «ВКонтакте», который должен установить приложение.

Изначально в рамках одной сессии разыгрывалось пятнадцать тысяч рублей, затем тридцать, в последней воскресной игре рэпер Джиган разыграл повышенный призовой фонд в сто тысяч рублей. В дневной игре, которая состоялась четвертого апреля, призовой фонд составил пятьдесят тысяч рублей.

Разработчики приложения сообщают, что с четырнадцатого марта по первое апреля в викторине было разыграно семьсот тридцать восемь тысяч рублей.

Для того, чтобы начать играть, нужно скачать приложение из App Store и Google Play. Стоит отметить, что приложение совершенно бесплатное. Всем желающим поиграть, нужно иметь свою страничку в социальной сети, так, как именно через ВКонтакте проходит авторизация в игре. Известно, что количество участий в игре будет неограниченным.

Постоянные игроки рассказывают, что играть в Клевер не так уж просто, как это может показаться на первый взгляд. Здесь нужно быть человеком с широким кругозором и высокой эрудицией. Кроме того, нужно, чтобы была удача.

Для того, чтобы принять участие в викторине, нужно просто скачать приложение из магазина и подготовиться к двенадцати ответам. Стоит отметить, что игроки в отзывах часто пишут, что несмотря на все правильное ответы, можно вылететь в любое время, так, как приложение подвисает.

Клевер, игра, как играть, правила игры: некоторые программы в сети помогут отыскать правильные ответы





Правильные ответы на вопросы помогают искать специальные программы. Так рассказывают игроки, которые уже все опробовали.

Есть особенный скрипт, который автоматом вводит вопрос викторины и поисковик. Нужно только открыть его в своем браузере во время прямого эфира. Кроме того, в Телеграмме существует определенный бот, который дает правильный ответ. Однако бывает, что и бот ошибается, на пару вопросов он отвечает неправильно. Кроме того, можно пользоваться другим ботом на отдельном сайте. Его тоже нужно запускать во время прямого эфира.

Время от времени в группе в социальной сети появляются правильные ответы. Некоторые игроки уверяют, что здесь есть правильные ответы.

Викторина Клевер является отличной вероятностью выиграть деньги. Все, что здесь нужно – это давать правильные и быстрые ответы. Вопросы не всегда бывают легкими, бывает, что очень сложные попадаются. Если вы не уверенны в том, что думаете правильно, нужно полагаться на свою логику или чутье, может повезти.