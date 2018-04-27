Майские праздники 2018, официальные выходные, календарь: на майские праздники россияне будут отдыхать четыре дня





Трудовая неделя, которая уже началась, будет для жителей Российской Федерацией шестидневной рабочей. Сотрудники Роструда двадцать третьего апреля напомнили работникам и их работодателям о том, что на этой неделе придется работать шесть дней.

Из-за переноса рабочих дней, выходные у россиян начнутся с двадцать девятого апреля и продлятся до второго мая включительно. Так, россияне получат возможность расслабиться в кругу семьи и близких друзей.

Большинство жителей нашей страны именно на майские праздники открывают для себя сезон природы и шашлыков. Многие отправляются на дачу сажать картофель. А кто-то успевает на пару дней слетать в теплые страны на отдых.

После первомайских праздников россияне получат еще один дополнительных выходной, ведь День победы в этом году выпадает в среду, потому правительство Российской Федерации решило, что одного дня на празднование семьдесят третьей годовщины Великой Победы будет достаточно.

Как сообщили в ведомстве, следующая предпраздничная неделя станет шестидневной, выходной день с субботы, двадцать восьмого апреля, переносится на понедельник, тридцатое апреля, а среда, второе мая, будет нерабочим днем по причине переноса выходного дня с седьмого января, который в текущем году приходился на воскресенье.

Майские праздники в России в 2018 году, выходные дни: первая рабочая неделя мая продлиться всего два дня





“Таким образом, после длинной рабочей недели россияне будут отдыхать четыре дня подряд, с воскресенья, двадцать девятое апреля, по среду второе мая включительно”, — рассказали агентству в Роструде.

Известно, что первая рабочая неделя мая будет продолжаться всего два дня:

“Первый рабочий день после праздничных выходных — четверг, 3 мая. Соответственно, после праздничных выходных последует двухдневная рабочая неделя”, — сообщил собеседник агентства.

В наши дни майские праздники совсем на похожи на те, которые были в Советском Союзе. В те времена на праздники устраивались большие манифестации, марши и торжества в знак солидарности в трудящимся народом. В настоящее время праздник потерял свой политический окрас, поэтому сейчас все отмечают Праздник весны и труда.

Первого мая во многих странах мира принято почитать всех, кто вносит свой вклад в процветание нашей страны. Это обычные работники, служащие и сельские труженики. Каждый человек может отнести себя к данному празднику, поэтому нет ничего удивительного в том, что все жители нашей страны каждый год ждут первомайские праздники.

Вторым официальным праздником в нашей стране является – Девятое мая. Это будет семьдесят третья годовщина нашей победы над фашистской Германией. В это день россияне вспомнят всех тех, кто защищал нашу Родину много лет назад и, кому мы обязаны за наше мирное небо.

Выходные дни на майские праздники в России в 2018 году: как россияне отдыхают на первое мая





Как и прежде, состояться официальные торжества в столице нашей Родины – Москве, а также во всех населенных пунктах нашей необъятной Родины. Ведь, в нашей стране нет ни одной семьи, где бы кто-то не пострадал от этого величайшего горя прошлого века. Все от мала до велика придут к памятникам советских воинов и возложат цветы.

Самым впечатляющим моментом всего праздничного дня станет торжественный парад на Красной площади. Здесь россияне и гости увидят тех, кто сейчас защищает спокойствие граждан, кроме того, будет показана самая новая военная техника.

Вечером, по окончанию всех торжеств, состоится праздничный фейерверк. Такие мероприятия пройдут практически во всех регионах Российской Федерации.

В последние годы у россиян сложилась традиция в майские праздники открывать сезон отдыха на природе. Ведь, на большой части территории России уже устанавливается устойчивое тепло, цветут деревья и цветы, и весь воздух буквально наполнен волшебным ароматом.

Некоторые россияне в эти дни отправляются на дачу, другие выезжают на природу, а кто-то умудряется в такой короткий период смотаться за границу на отдых.