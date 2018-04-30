В Израиле Николай Караченцов исцеляется стихами Есенина

Николай Караченцов с женой Людмилой Поргиной находятся в Израиле, где пытаются избавиться от еще одной страшной беды, настигшей 73-летнего артиста. В конце прошлого года у народного любимца россиян врачи обнаружили рак легкого. На чужбине исцелению помогают стихи Есенина.





Страшный диагноз заставил переживать всех близких и многочисленных друзей артиста. Лечение стоит очень дорого, однако, общими усилиями удалось собрать сумму, достаточную для прохождения курса лечения в клинике Израиля. Супруга артиста не хочет говорить о тех медицинских процедурах, которые вынужден проходить ее муж. Зато Людмила рассказывает о светлых страницах пребывания в Тель-Авиве. По словам Поргиной, Караченцов любит слушать стихотворения своего любимого поэта Сергея Есенина и, вслед за женой, повторяет классические, наполненные легкой грустью строки. Это помогает развивать речь, а кроме того, разрабатывать дыхание. При болезни актера такая необременительная и приятная процедура очень важна. Врачи пока не дают никаких прогнозов, но все надеются на исцеление Николая Петровича.