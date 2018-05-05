Евровидение 2018: когда, дата, кто поедет от России, Беларуси, Украины, Армении, Азербайджана

Евровидение является грандиозным событием, за которым наблюдает весь мир. Каждый год песенный конкурс привлекает миллионы людей к экранам телевизоров в разных странах.

Евровидение 2018: где будет проходить, дата проведения

В этом году Португалия смогла завоевать право на проведение данного конкурса. В прошлом году певец по по имени Сальвадор Собрал смог выиграть конкурс. Зрительская аудитория влюбилась в лирическую балладу, которую исполнял певец. 63-й конкурс будет проведен в Лиссабоне, первые два полуфинала состоятся 8 и 10 мая, а за финалом можно будет наблюдать 12 мая.

Уже стали известны участники некоторых стран, которые отправятся на Евровидение и представят свою страну. Некоторые еще страны не определились с участником, но ближе к конкурсу все станет известно.

Кто поедет от России на Евровидение 2018?





Как известно, в прошлом году Юлию Самойлову не пустили в Украину, чтобы представлять там свою страну. Сейчас она планирует снова принять участие в конкурсе. Юлию Самойлову выбрали из большого числа конкурентов, среди них были известные исполнители: Елена Темникова, Нюша, Дарья Антонюк, Александр Панайотов и многие другие. Пока что Юлия не выбрала песню, с которой она будет выступать на конкурсе.

Кто поедет на конкурс от Украины?

В этом году страну будет представлять MELOVIN. Как известно, певец участвовал в шестом сезоне шоу «X-фактор», где стал победителем. Кроме того, он участвовал в отборе 2017 года, попал в тройку победителей и занял третью позицию. Однако, ему было недостаточно голосов жюри. В этом году он снова попробовал свои силы и уже занял первое место. На Евровидении он будет исполнять песню под названием «Under The Ladder».

Кто представит Беларусь на Евровидении 2018?





Представителем Беларуси стал Алексеев со своей композицией «Forever». 16 февраля 2018 года прошел финал отбора, где было определено, что именно он будет представлять страну на песенном конкурсе. Его песня носит скандальный характер, многие конкуренты считают, что песня имеет много нарушений правил конкурса. Но после проверки песни Европейским вещательным союзом, была установлена ее уникальность, а нарушений никаких обнаружено не было.

Список участников из Армении, Азербайджана и других стран





Ведущие и арена проведения Евровидение 2018

В первой половине января уже были названы лица, которые станут ведущими конкурса, а именно: Даниэла Руа, Сильвия Альберта, Катарина Фуртадо и Филомена Каутела. Место для проведения Евровидения стал Лиссабон — столица Португалии.

Также в январе представили логотип и слоган конкурса. Поскольку Лиссабон был центром морских маршрутов, то темой стала тематика путешествий по морям. Из представленных 13 возможных вариантов, была выбрана стилизованная раковина. Слоганом стала фраза — All aboard (все на борт).

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