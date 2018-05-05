Анджелина Джоли заинтересовалась женатым мужчиной

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли сейчас занята съемками в новой части фантастической картины "Малефисента".На съемочной площадке внимание знаменитости привернул коллега по фильму.Анджелина Джоли блестяще, впрочем, как и всегда, сыграла роль злой и одновременно доброй крестной в фильме "Малефисента". Даты выхода второй части пока еще нет, однако известно, что команда создателей уже снимает продолжение.Главного злодея в сиквеле "Малефисента-2" сыграет британский актер Эд Скрейн. Актер наиболее известен по роли Даарио Нахариса в третьем сезоне телесериала "Игра престолов", Фрэнка Мартина в фильме "Перевозчик: Наследие" и роли Фрэнсиса Фримена в фильме "Дэдпул".Инсайдеры сообщили, что Джоли заинтересовалась своим коллегой:"Анджелина считает Эда сексуальным и талантливым. Она все время ищет возможность пообщаться с ним в перерывах между съемками".Источник: https://kinoafisha.ua/