Украинские гимнастки выиграли две медали на Кубке мира в Ташкенте
Уже на третьем этапе Кубке мира подряд сборная Украины по художественной гимнастике завоёвывает награды. Но если ранее это были медали в личных соревнованиях, то на этапе в Ташкенте впервые в призы попала украинская команда в групповых упражнениях.
Украинки завоевали серебро в упражнениях с пятью мячами (оценка 20.100) и бронзу в упражнениях с двумя скакалками и тремя мячами (17.000).
Кубок мира. Ташкент. Групповые упражнения. Финалы отдельных видов
Пять мячей
1. Россия – 21.350
2. Украина – 20.100
3. Беларусь – 19.100
Две скакалки и три мяча
1. Россия – 20.800
2. Израиль – 18.300
3. Украина – 17.000
Напомним, что на двух прошлых этапах Кубка мира в число лучших попадала юная украинка Влада Никольченко. В Ташкенте же ее лучшими результатами стало 5-е место в финале упражнений с лентой и 8-е место в финале упражнений с булавами.
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