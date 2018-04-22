Украинские гимнастки выиграли две медали на Кубке мира в Ташкенте

Уже на третьемподрядзавоёвывает награды. Но если ранее это были медали в личных соревнованиях, то на этапе в Ташкенте впервые в призы попала украинская команда в групповых упражнениях.Украинки завоевали серебро в упражнениях с пятью мячами (оценка 20.100) и бронзу в упражнениях с двумя скакалками и тремя мячами (17.000).1. Россия – 21.3502. Украина – 20.1003. Беларусь – 19.1001. Россия – 20.8002. Израиль – 18.3003. Украина – 17.000Напомним, что на двух прошлых этапах Кубка мира в число лучших попадала юная украинка Влада Никольченко. В Ташкенте же ее лучшими результатами стало 5-е место в финале упражнений с лентой и 8-е место в финале упражнений с булавами.