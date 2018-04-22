Украинские гимнастки выиграли две медали на Кубке мира в Ташкенте
  • Спорт
  • Опубликовал: Олейник Виталий

Украинские гимнастки выиграли две медали на Кубке мира в Ташкенте

Уже на третьем этапе Кубке мира подряд сборная Украины по художественной гимнастике завоёвывает награды. Но если ранее это были медали в личных соревнованиях, то на этапе в Ташкенте впервые в призы попала украинская команда в групповых упражнениях.



Украинки завоевали серебро в упражнениях с пятью мячами (оценка 20.100) и бронзу в упражнениях с двумя скакалками и тремя мячами (17.000).



Кубок мира. Ташкент. Групповые упражнения. Финалы отдельных видов 

Пять мячей


1. Россия – 21.350


2. Украина – 20.100


3. Беларусь – 19.100 

Две скакалки и три мяча


1. Россия – 20.800


2. Израиль – 18.300


3. Украина – 17.000





Напомним, что на двух прошлых этапах Кубка мира в число лучших попадала юная украинка Влада Никольченко. В Ташкенте же ее лучшими результатами стало 5-е место в финале упражнений с лентой и 8-е место в финале упражнений с булавами.   

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