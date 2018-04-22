Бондаренко обыграла Дабровски и сравняла счет в матче Кубка Федерации

Катерина Бондаренко, Getty Images
Второй номер сборной Украины Катерина Бондаренко совершила камбэк в поединке с Габриэлой Дабровски и восстановила паритет в матчевой встрече с Канадой за место во Второй Мировой группе Кубка Федерации.
После драматичного поражения Леси Цуренко в матче с Эжени Бушар Украина оказалась в шаге вылета в зональные соревнования. Спасать ситуацию пришлось Катерине Бондаренко, накануне проигравшей Бушар.
Вместо Бьянки Андрееску на четвертый матч Канада неожиданно выставила 10-ю ракетку мира в парном разряде Габриэлу Дабровски, которая в текущем сезоне в трех матчах в одиночке одержала одну победу.
Для Бондаренко смена соперницы стала таким же сюрпризом, как и для многих болельщиков на трибунах. Катерина в первом сете взяла на приеме лишь четыре мяча, а единственный провальный гейм на своей подаче стоил украинке поражения в сете.
Во второй партии Бондаренко, наконец, начала показывать, за счет чего ей удается стабильно удерживаться в топ-100 одиночного рейтинга. Катерина резко прибавила в игре на приеме и с первой попытки открыла счет брейка. По ходу второго сета Бондаренко выиграла 100% розыгрышей с первого мяча. Именно первая подача помогла украинке при счете 3:1 уйти от двойного брейк-поинта и сохранить комфортное преимущество.
На старте решающего сета Бондаренко вырвала два непростых гейма, нарастила преимущество и спокойно завершила матч в свою пользу.
Статистика матча
Канада – Украина 2:2
Габриэла Дабровски – Катерина Бондаренко – 6:3, 2:6, 1:6
Судьбу места во Второй Мировой группе Кубка Федерации решит парный матч. Катерина Бондаренко и Ольга Савчук сыграют с Габриэлой Дабровски и Эжени Бушар.