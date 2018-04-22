Парцвания заявил об уходе из Олимпика. Клуб оштрафует его и Эммерсона

Темур Парцвания, olimpik.com.uaЗащитник Темур Парцвания заявил, что расторг контракт с Олимпиком после проверки на детекторе лжи из-за подозрений в сдаче матча против Черноморца (1:3).

Защитник говорит, что не может дальше оставаться в клубе из-за отсутствия доверительных отношений между ним и руководством.

«Я разорвал контракт, я не хочу уже оставаться здесь. Не могу работать там, где нет доверия», — сказал Парцвания в программе Великий футбол.

Также клуб подозревает в нечистой игре Владиса-Эммерсона Иллой-Айета. Он пока сообщил в эфире программы только о намерении расторгнуть контракт с клубом.

«Я не представляю, как я могу находиться в этом клубе после всех этих обвинений. Я обратился к юристам, в профсоюз и т.п., но сейчас я настроен, чтобы расторгнуть контракт с Олимпиком», — говорит Эммерсон.

В свою очередь Олимпик собирается оштрафовать обоих футболистов за отсутствие в расположении команды.

Президент клуба Владислав Гельзин также заявил, что Эммерсон будет выставлен на трансфер.

«Эмерсон будет выставлен на трансфер, но пока будет находиться в клубе. А за то, что они (Эммерсон и Парцвания – прим. Sport Arena) не появляются в расположении клуба, будут оштрафованы», — сказал президент Олимпика Владислав Гельзин.

Ранее Эммерсон и Парцвания рассказали о тесте на детекторе лжи, который их заставили пройти в клубе.

Парцвания вернулся в Олимпик во время зимнего перерыва. Во второй части сезона он сыграл в 7 матчах Премьер-лиги. До зимнего перерыва он выступал в Десне.