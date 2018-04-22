Бондаренко уверенно разобралась с Дабровски и сравняла счет в матче с Канадой в Кубке Федерации
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко благодаря второму и третьему сету разобралась с Габриэлой Дабровски и сравняла счет в матче Второй группы Кубка Федерации 3:6, 6:2, 6:1.
Поединок продлился полтора часа, за которые украинка дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-поинта. Дабровски совершила девять эйсов, две двойные ошибки и один брейк-поинт.
Таким образом, Украина, после поражения Леси Цуренко, сравняла счет в матче с Канадой - 2:2.
Судьба противостояния будет решаться в парном матче, в котором Бондаренко в паре с Ольгой Савчук сыграют против Дабровски и Бьянки Андрееску.
Начало парной игры — в 00:15 по Киеву. Онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.
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