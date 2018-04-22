Бушар на тай-брейке дожала Цуренко и вывела Канаду вперед в матче Кубка Федерации

Канадская теннисисткавывела свою сборную вперед в матче Второй группы Кубка Федерации, обыграв в трех сетах украинку6:4, 2:6, 6:7(5).Матч продлился 2 часа и 41 минуту, за которые киевлянка допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-поинта. Канадка трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов.Таким образом Канада в матчевой встрече против Украины уже впереди со счетом 2:1. Днем ранее Эжени справилась сВ 22:00 стартует играпротив. Онлайн-трансляция доступна на нашем сайте.