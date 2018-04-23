Словения потерпела второе поражение, Венгрия одолела Италию (видео)
В понедельник на чемпионате мира в Дивизионе IA, матчи которого принимает венгерская столица Будапешт, сыграли два поединка.
Сборная Словении, имеющая наивысший рейтинг IIHF среди всех участников турнира, потерпела свое второе поражение в двух стартовых матчах и существенно снизила собственные шансы на возвращение в элиту.
Свою первую победу на домашнем чемпионате мира одержали венгры. Итальянцы дважды вели в счете, но сборная Венгрии, гонимая в атаки невероятными венгерскими болельщиками, показала характер.
Чемпионат мира. Дивизион IА (Будапешт, Венгрия). 2-й день:
Словения – Польша 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
0:1 – Капица (Дзюбински, Хмелевски – бол.) – 02:49,
1:1 – Дрозг (Видмар) – 24:30,
1:2 – Непаер (Поцеха, Витецки) – 27:29,
1:3 – Колуж – штрафной бросок – 36:09,
1:4 – Хмелевски (Ромпковски, Дзюбински) – 51:24,
2:4 – Урбас (Верлич, Грегорц – 6 на 5) – 58:43,
Вратари: Крошель – Одробны.
Италия – Венгрия 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
1:0 – Траверса (Костнер, Занатта) – 04:52,
1:1 – Зарауэр (Шофрон, Галло) – 21:17,
2:1 – Ларкин (Делука, Костнер – мен.) – 31:37,
2:2 – Ваш (Себок, Галло – бол.) – 32:32,
2:3 – Себок (Веерз) – 41:06,
Вратари: Бернард – Вай.
Сборные Казахстана и Великобритании в понедельник отдыхали. Эти команды сыграют друг с другом во вторник – в единственном поединке третьего игрового дня на чемпионате мира в Будапеште.
Турнирное положение:
1. Казахстан 1 игра, 3 очка
2. Великобритания 1, 3
3. Италия 2, 3
4. Польша 2, 3
5. Венгрия 2, 3
6. Словения 2, 0
Похожие новости
Популярные новости