Словения потерпела второе поражение, Венгрия одолела Италию (видео)

В понедельник на чемпионате мира в Дивизионе IA, матчи которого принимает венгерская столица Будапешт, сыграли два поединка.Сборная Словении, имеющая наивысший рейтинг IIHF среди всех участников турнира, потерпела свое второе поражение в двух стартовых матчах и существенно снизила собственные шансы на возвращение в элиту.Свою первую победу на домашнем чемпионате мира одержали венгры. Итальянцы дважды вели в счете, но сборная Венгрии, гонимая в атаки невероятными венгерскими болельщиками, показала характер.Словения –2:4 (0:1, 1:2, 1:1)0:1 – Капица (Дзюбински, Хмелевски – бол.) – 02:49,1:1 – Дрозг (Видмар) – 24:30,1:2 – Непаер (Поцеха, Витецки) – 27:29,1:3 – Колуж – штрафной бросок – 36:09,1:4 – Хмелевски (Ромпковски, Дзюбински) – 51:24,2:4 – Урбас (Верлич, Грегорц – 6 на 5) – 58:43,Крошель – Одробны.Италия –2:3 (1:0, 1:2, 0:1)1:0 – Траверса (Костнер, Занатта) – 04:52,1:1 – Зарауэр (Шофрон, Галло) – 21:17,2:1 – Ларкин (Делука, Костнер – мен.) – 31:37,2:2 – Ваш (Себок, Галло – бол.) – 32:32,2:3 – Себок (Веерз) – 41:06,Бернард – Вай.Сборные Казахстана и Великобритании в понедельник отдыхали. Эти команды сыграют друг с другом во вторник – в единственном поединке третьего игрового дня на чемпионате мира в Будапеште.1. Казахстан 1 игра, 3 очка2. Великобритания 1, 33. Италия 2, 34. Польша 2, 35. Венгрия 2, 36. Словения 2, 0